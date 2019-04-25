Зеленский заявил, что ЦИК намеренно затягивает объявление итогов выборов

Избранный лидер Незалежной уверен, что Центризбирком делает это, чтобы затянуть с датой инаугурации.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обвинил ЦИК страны в затягивании официального объявления итогов выборов. По его словам, это необходимо для того, чтобы, вступив в должность, он не смог распустить Раду.

— Сейчас происходят странные вещи: победа есть, а полномочий нет… ЦИК затягивает официальное оглашение результатов, чтобы Верховная рада могла затянуть дату инаугурации. Чтобы инаугурация была после 27 мая, чтобы у президента Зеленского не было возможности думать про роспуск Рады, — сказал он.

Зеленский добавил, что у президента, который на выборах получил поддержку 73% населения, должна быть возможность рассматривать роспуск парламента.

— Система боится. Это значит одно: мы всех победим, всё будет хорошо. Не на 73%, а на все 100, — добавил он.

Как сообщал Лайф, на Украине обнародованы окончательные итоги выборов президента. Согласно данным, шоумен Владимир Зеленский победил с результатом в 73,22% голосов. Пётр Порошенко во втором туре голосования заручился поддержкой 24,45% избирателей.