СК возбудил дело об убийстве после стрельбы у метро "Новые Черёмушки"

ГСУ СК по городу Москве возбудил дело по статье "Убийство" и "Незаконный оборот оружия" по факту стрельбы на юго-западе столицы. Речь идёт о двух убитых, их личности уже установлены.

— В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте, проводится комплекс неотложных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершённых преступлений, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что до конца не известно, о чём идёт речь: одном убийстве и самоубийстве или же это две жертвы одного стрелка. На месте работают следственные органы. Лайф уже публиковал первое видео с места инцидента, а также ведёт прямую трансляцию.