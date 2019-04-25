Найден неизвестный "сиквел" романа "Заводной апельсин"

200-страничный труд был найден в архивах Энтони Бёрджесса. Он представляет собой сборник размышлений писателя на тему человеческой природы с элементами автобиографии. Есть там и критическая рецензия на тот самый фильм Стенли Кубрика.

Неизвестная ранее рукопись Энтони Бёрджесса, датированная 1972–1973 годами, была обнаружена в архивах писателя в Манчестере. Как сообщает BВС, рабочее название черновика — "На взводе"/The Clockwork Condition (или дословно — "Заводное состояние"). Произведение задумывалось как сиквел культовой антиутопии.

Журналисты уже пообщались с автором находки. Им оказался исследователь творчества Бёрджесса профессор литературы Эндрю Бисвелл. Изучив текст, он пришёл к выводу, что это не роман или повесть, а 200-страничный "философский трактат о современной природе человека".

Напомним, роман "Заводной апельсин" увидел свет в 1962 году. Он повествует о недалёком будущем, полном насилия и порока. А в центре повествования — банда подростков с главарём Алексом, которые чувствуют себя в этой дикой среде как рыба в воде. Всплеск интереса к этому произведению породила его экранизация. В 1971 году на экраны вышел фильм "Заводной апельсин" режиссёра Стенли Кубрика. Лента имела колоссальный общественный резонанс. Однако Бёрджесс с видением Кубрика был не согласен, о чём, кстати, и рассуждает на страницах найденной рукописи.

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