Доклад Мюллера вошёл в число бестселлеров в Amazon

Книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском деле", которая будет доступна лишь 30 апреля, уже стала бестселлером продаж в крупнейшем американском онлайн-магазине Amazon.

Отмечается, что бумажная версия доклада стоимостью 9,2 доллара заняла вторую строчку в рейтинге самых популярных книг, уступив только дебютному роману Делии Оуэнс Where The Crawdads Sing, сюжет которого разворачивается на болотах Северной Каролины.

На данный момент американские издатели стараются выпустить доклад Мюллера как можно раньше. Так, Washington Post и Simon&Schuster готовят свой вариант с "эксклюзивным анализом" от лауреатов Пулитцеровской премии. Melville House Books публикуют доклад таким, какой он есть, без комментариев. Издательство Barnes&Noble предлагает электронную версию книги. Times, в свою очередь, готовит экземпляр, состоящий из 16 страниц и включающий несколько важных деталей и заключений.

Примечательно, что издательства стараются выпустить документ, невзирая на то, что его оригинальная версия бесплатно доступна для ознакомления на официальном сайте Министерства юстиции США.

Также добавляется, что сам Мюллер не заработает на своём докладе ни цента, поскольку все государственные документы, подготовленные правительством, по закону обязаны находиться в открытом доступе.

Напомним, что в четверг, 18 апреля, Минюст США опубликовал отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по так называемому российскому вопросу. Он расследовал дело о "влиянии" России на американские выборы несколько лет вплоть до марта 2019 года.

Глава ведомства Уильям Барр подтвердил, что "ни один американец", в том числе и из штаба Дональда Трампа, не был в сговоре с РФ во время президентских выборов в 2016 году. При этом он считает, что Москва всё же якобы "вмешивалась" в предвыборный процесс.