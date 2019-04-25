Правительство не собирается запрещать россиянам ввозить хамон и пармезан

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Правительство не собирается запрещать россиянам ввозить хамон и пармезан

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Фото: © Pixabay

Правительство РФ не собирается вводить новые ограничения для граждан на ввоз из-за рубежа мясной и молочной продукции в личных целях. Об этом журналистам сообщил источник в аппарате кабмина.

Никаких новых ограничений для граждан никто вводить не собирается, — сказал он. — Этот вопрос не рассматривается.

Ранее Национальная мясная ассоциация предложила запретить частным лицам ввозить в Россию мясную и молочную продукцию для личного пользования.

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