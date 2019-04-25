Власти Шри-Ланки на 100 человек ошиблись в подсчёте погибших при терактах

В результате взрывов на Шри-Ланке погибло 253 человека, а не 359, как сообщалось ранее. Об этом информирует Министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что разница в данных произошла из-за ошибки при подсчётах количества жертв.

Как сообщал Лайф, в течение 21 апреля, в день католической Пасхи, в Шри-Ланке прогремела целая серия взрывов. Ответственность за теракты взяли на себя боевики ИГИЛ*.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.