Беглов показал видео с проектом петербургского арт-парка

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на своей странице в соцсети ВКонтакте" показал видео с проектом арт-парка, который должен появиться на проспекте Добролюбова.

— Вместо судебного квартала будет большое общественное пространство для всех жителей Петербурга. Моя твёрдая позиция: то, как будет выглядеть итоговый проект, решать будут только сами петербуржцы, — написал он в соцсети.

В видеопрезентации отмечается, что в будущем здесь может появиться театр балета Бориса Эйфмана, зелёная зона площадью 6 гектаров, выставочный комплекс, творческие мастерские, кинотеатр, рестораны, кафе и подземная парковка на 1500 мест.

Напомним, ранее президент Владимир Путин лично ознакомился с проектом изменения набережной Малой Невы и поддержал идею создания арт-парка.