Участники действующей в Сирии организации "Белые каски" по факту являются членами террористических группировок и действительно занимаются провокациями. Об этом заявил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев в ходе брифинга в штаб-квартире ООН.

Как уточняется, он подвёл итоги собственного расследования и представил 250-страничную книгу, в которую вошли беседы с представителями "Белых касок", экс-участниками вооружённых группировок, а также с жителями региона, где действует организация.

Кроме того, Григорьев подтвердил постановочную съёмку химической атаки в Думе.

— Наша организация провела независимую оценку доклада ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия. — Прим. Лайфа), мы опросили 15 свидетелей из Думы, 40 членов "Белых касок", которые предоставили информацию о том, как они подделывали сцены, — передаёт слова директора фонда ТАСС.

Беседуя с дипломатами из США, Сирии, Ирана, Турции и России Григорьев призвал всех доверять фактам лишь после их тщательной проверки.

Как писал Лайф, ранее заместитель постпреда России при Совете Безопасности ООН Владимир Сафронков сообщил о подготовке провокаций участниками "Белых касок". Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс в ходе заседания Совбеза ООН 24 апреля заступилась за "Белые каски" и обвинила Россию во лжи.