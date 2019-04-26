Учёные обнаружили в хлебе опасное вещество

Добавки, которые используются при выпечке хлеба в качестве консервантов, могут провоцировать ожирение, диабет и повышение уровня гормонов.

Учёные выяснили, что в хлебе содержится вещество, которое может привести к повышенному уровню гормонов, развитию ожирения и диабета. Об этом сообщается в научном журнале Science Translational Medicine со ссылкой на результаты исследования Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета.

Отмечается, что опасным веществом, найденным в хлебобулочных изделиях, является пропионат. Добавки пропионат кальция (Е282) и пропионат натрия (Е281) используются в выпечке в качестве консервантов для предотвращения образования плесени.

Чтобы доказать вред от пропионата, учёными было проведено масштабное исследование, также поставлены опыты на мышах и людях.

В работе с грызунами мышам вводилось вещество, после чего у животных резко активизировалась нервная система и повышался уровень гормонов. При этом гормоны способствовали неправильной работе печени: её клетки начинали вырабатывать больше глюкозы, что приводило к появлению первого признака диабета — гипергликемии. Кроме того, у мышей отмечался значительный набор веса.

Во втором исследовании приняли участие 14 здоровых людей. Они были разделены на две группы: первая употребляла пищу, содержащую один грамм пропионата, другая — пищу с плацебо. В результате у первой группы наблюдался повышенный уровень гормонов, которые вызывают метаболические нарушения в организме человека.

Ранее Лайф писал, что Генпрокуратура признала, что Россельхознадзор и Роспотребнадзор не обеспечивают должный контроль за качеством хлеба в России.