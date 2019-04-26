Си Цзиньпин пообещал, что Китай не будет девальвировать курс юаня

Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия международного форума "Один пояс — один путь" заявил, что Пекин не намерен обесценивать курс юаня.

— Китай не будет прибегать к практике разорения соседей путём девальвации юаня, — приводит ТАСС слова Си Цзиньпина.

Он также заверил, что курс китайской валюты "будет поддерживаться в целом на стабильном, сбалансированном и адаптивном уровне".

Также председатель КНР заявил о желании ускорить формирование процедур, которые бы облегчили торгово-экономическое сотрудничество с другими странами.

Форум "Один пояс — один путь" проходит в Пекине с 25 по 27 апреля. В нём участвует более 5 тысяч человек из 150 стран мира.

Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай для участия в этом международном форуме. Также сообщалось, что у Путина запланирован ряд двусторонних переговоров, в том числе с Си Цзиньпином.