Путину вручили диплом почётного доктора Университета Цинхуа

Российскому лидеру Владимиру Путину вручили в Пекине диплом почётного доктора Университета Цинхуа.

— Большая честь получить диплом доктора одного из ведущих вузов Китая, который входит в десятку мировых вузов. В этом университете учились многие академики, учёные, нобелевские лауреаты и мой друг Си Цзиньпин, — заявил Путин.

Он отметил, что в этом университете хорошая "русская школа" — направление по изучению русского языка, литературы.

— Не теряйте ни минуты, ни секунды пребывания в университете, смотрите в будущее, — посоветовал российский лидер студентам.

Напомним, Путин принимает участие в международном форуме "Один пояс — один путь", который проходит в Пекине с 25 по 27 апреля. Ранее президент РФ во время выступления на церемонии открытия назвал односторонние санкции проявлением протекционизма.