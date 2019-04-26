Си Цзиньпин назвал Путина самым близким другом

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Си Цзиньпин назвал Путина самым близким другом

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Президент РФ Владимир Путин (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Дружинин

Лидер КНР Си Цзиньпин назвал президента России Владимира Путина своим самым близким другом.

Для меня лично Владимир Путин — самый близкий друг, — заявил председатель КНР на церемонии присвоения президенту РФ звания почётного доктора Университета Цинхуа.

При этом Си Цзиньпин отметил, что Путин является другом всему китайскому народу и вносит вклад в укрепление стратегического взаимодействия между странами.

Ценю и дорожу нашей искренней дружбой, — обратился лидер КНР к Путину.

Напомним, президент РФ принимает участие в форуме "Один пояс — один путь", который проходит в Пекине с 25 по 27 апреля. Ранее Путин на церемонии открытия призвал международное сообщество выработать ответ на проявления протекционизма.

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