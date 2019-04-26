Посол США призвал помнить о важности диалога между Москвой и Вашингтоном

Джон Хантсман записал видеообращение, приуроченное к 74-й годовщине встречи советских и американских войск на Эльбе.

Посол США в России Джон Хантсман призвал помнить о важности диалога между двумя странами, тем более сейчас, когда между Москвой и Вашингтоном вновь наступил период напряжённости. Такое заявление американский посол сделал в своём обращении в честь очередной годовщины встречи союзных войск на Эльбе в годы Второй мировой войны.

— Эти солдаты, пожимающие друг другу руки, представляют собой символ, который служит нам напоминанием сегодня, когда мы снова переживаем период напряжённости между США и Россией, и есть много вызовов в наших отношениях, что мир безопаснее и стабильнее, когда Америка и Россия принимают на себя обязательство найти пространство для диалога и дискуссии. Давайте не будем забывать об этом сегодня, — заявил посол в видеообращении, размещённом на официальной странице Посольства США в Twitter.

Отметим, что ранее американский посол отметился достаточно резким заявлением в адрес России, пригрозив ей двумя авианосцами США, находящимися в Средиземном море. По словам Хантсмана, каждый авианосец представляет собой "сто тысяч тонн международной дипломатии".