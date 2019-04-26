Российские спасатели приступили к работам на шахте в ЛНР

Горноспасатели МЧС РФ приступили к работам на шахте "Схидкарбон" в ЛНР, где 25 апреля произошла авария. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в ходе работ будут использованы электронные и гидравлические инструменты для разбора завалов.

Как сообщал Лайф, 25 апреля на шахте "Схидкарбон" в посёлке Юрьевка в ЛНР произошла авария. В результате ЧП 17 шахтёров оказались заблокированы под землёй. По последним данным, в результате ЧП погибло три человека. Российские спасатели по просьбе властей ЛНР направились на место для помощи в спасении людей.