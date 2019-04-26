Путин обменялся подарками с Си Цзиньпином

Российский лидер преподнёс своему китайскому коллеге плакат 1956 года, автором которого был художник Исаак Гринштейн.

Президент России Владимир Путин обменялся подарками с лидером КНР Си Цзиньпином по итогам переговоров.

Российский лидер преподнёс своему китайскому коллеге плакат "Российско-китайское сотрудничество" 1956 года, автором которого был художник Исаак Гринштейн.

В ответ председатель КНР подарил Путину столовое серебро пекинской гостиницы "Дружба", на которых выгравированы образ Древнего Китая и цветы магнолии, а также керамическую копию статуэтки "Легендарный скакун на Великом шёлковом пути", оригинал которой хранится в Национальном музее Китая.

Напомним, президент РФ принимает участие в форуме "Один пояс — один путь", который проходит в Пекине с 25 по 27 апреля. Глава КНР Си Цзиньпин назвал российского лидера своим самым близким другом.