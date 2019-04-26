Ким Чен Ын обещал вернуться в Россию

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Ким Чен Ын обещал вернуться в Россию

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Фото: © РИА Новости/Александр Сафронов

Лидер КНДР Ким Чен Ын обещал вернуться в Россию, так как ему понравился Владивосток. Об этом заявил глава Приморского края Олег Кожемяко.

Он пообещал вернуться, ему понравился город (Владивосток), понравился край (Приморский), и мы постарались сделать все, — отметил губернатор.

По словам Кожемяко, Владивосток произвел на главу Северной Кореи хорошее впечатление. Он привел слова Ким Чен Ына, что тот рад будет вернуться в Россию еще раз.

Сегодня председатель Госсовета КНДР завершил свой визит в Россию.

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