Лидер КНДР Ким Чен Ын обещал вернуться в Россию, так как ему понравился Владивосток. Об этом заявил глава Приморского края Олег Кожемяко.

— Он пообещал вернуться, ему понравился город (Владивосток), понравился край (Приморский), и мы постарались сделать все, — отметил губернатор.

По словам Кожемяко, Владивосток произвел на главу Северной Кореи хорошее впечатление. Он привел слова Ким Чен Ына, что тот рад будет вернуться в Россию еще раз.

Сегодня председатель Госсовета КНДР завершил свой визит в Россию.