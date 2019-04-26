На родину северокорейский лидер отправился на своём спецпоезде с железнодорожного вокзала Владивостока.

Глава КНДР Ким Чен Ын завершил свой первый визит в Россию и отбыл на специальном бронированном поезде из Владивостока. Поезд отправился по Транссибирской магистрали в сторону Уссурийска до станции Барановский. После этого состав перейдёт на одноколейную дорогу в сторону границы.

Отметим, перед отъездом северокорейский лидер принял участие в прощальной церемонии по случаю завершения визита в РФ. На привокзальной площади во Владивостоке Ким Чен Ын вместе с главой Минвостокразвития Александром Козловым прослушали гимны РФ и КНДР в исполнении Большого военно-образцового духового оркестра Почётного караула.

Как сообщал Лайф, глава Северной Кореи Ким Чен Ын впервые прибыл в Россию 24 апреля. Во Владивостоке северокорейский лидер провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые в общей сложности продолжались три с половиной часа. Основными темами стали ситуация на Корейском полуострове и вопросы двусторонних отношений. В ходе торжественных мероприятия в честь встречи Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину меч и пригласил российского президента посетить с ответным визитом КНДР.