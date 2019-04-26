Ким Чен Ын в ходе переговоров во Владивостоке пригласил Путина посетить КНДР

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Ким Чен Ын в ходе переговоров во Владивостоке пригласил Путина посетить КНДР

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Фото: ©L!FE/Павел Баранов

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина посетить КНДР.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), это приглашение было сделано в ходе переговоров двух политиков на острове Русский во Владивостоке.

Как отмечает ЦТАК, Путин принял данное приглашение Ким Чен Ына.

Напомним, 24 апреля председатель Госсовета КНДР впервые совершил визит в Россию. Переговоры Путина и Ким Чен Ына 25 апреля в общей сложности продлились 3,5 часа, а за ними последовал торжественный приём.

Лайф писал, что Путин остался доволен итогами переговоров, отметив, что они прошли конструктивно и в дружеской атмосфере. В свою очередь Ким Чен Ын пожелал России процветания и подарил Путину меч, который "олицетворяет силу".

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