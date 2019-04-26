Ким Чен Ын в ходе переговоров во Владивостоке пригласил Путина посетить КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина посетить КНДР.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), это приглашение было сделано в ходе переговоров двух политиков на острове Русский во Владивостоке.

Как отмечает ЦТАК, Путин принял данное приглашение Ким Чен Ына.

Напомним, 24 апреля председатель Госсовета КНДР впервые совершил визит в Россию. Переговоры Путина и Ким Чен Ына 25 апреля в общей сложности продлились 3,5 часа, а за ними последовал торжественный приём.

Лайф писал, что Путин остался доволен итогами переговоров, отметив, что они прошли конструктивно и в дружеской атмосфере. В свою очередь Ким Чен Ын пожелал России процветания и подарил Путину меч, который "олицетворяет силу".