Актрису Элину Быстрицкую похоронят на Новодевичьем кладбище

Народную артистку СССР Элину Быстрицкую похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом в своём твиттере написал мэр столицы Сергей Собянин.

Ушла Элина Быстрицкая... Любимая народная актриса, великолепная Аксинья из "Тихого Дона", женщина удивительной красоты и благородства. Мои глубокие соболезнования родным и близким Элины Авраамовны. Приняли решение о захоронении Элины Быстрицкой на Новодевичьем кладбище. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 26 апреля 2019 г.

— Ушла Элина Быстрицкая... Любимая народная актриса, великолепная Аксинья из "Тихого Дона", женщина удивительной красоты и благородства. Мои глубокие соболезнования родным и близким Элины Авраамовны. Приняли решение о захоронении Элины Быстрицкой на Новодевичьем кладбище, — написал столичный мэр.

Напомним, народная артистка СССР Элина Быстрицкая умерла сегодня на 92-м году жизни. Многие зрители запомнили её по роли Аксиньи в фильме "Тихий Дон".