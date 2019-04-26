В Раде упрекнули Зеленского за отдых в Турции

В парламенте напомнили, что за пять лет президентства Пётр Порошенко отдыхал лишь несколько дней.

Спикер Верховной рады Ирина Геращенко упрекнула избранного президента страны Владимира Зеленского в том, что он на два дня улетел в Турцию на фестиваль "Весело". Об этом она написала в своём фейсбуке.

Она напомнила, что за пять лет президентства Пётр Порошенко отдыхал лишь несколько дней, а его рабочий день нередко заканчивался в час-два ночи.

Не обошла она стороной и свою персону, отметив, что нередко у неё были совещания в выходные дни, а также напомнила, что сделали представители СМИ с Порошенко, когда он на несколько дней за свой счёт улетел в отпуск.

— И, к сожалению, все забыли, чем занимался Порошенко в переходный период между победой на выборах и инаугурацией. Напомню: он ещё до инаугурации поехал на международную встречу в Нормандию, где имел переговоры с Олландом, Меркель, Путиным и где был основан нормандский формат. Ежедневно тогда вместе с советниками он работал над мирным планом, который лёг в основу минских соглашений, — добавила Геращенко.

Она отметила, что все эти годы команда Порошенко работала именно в таком режиме, а сама Геращенко нередко была вынуждена оставлять своих родных в дни, когда они болели.

Напомним, избранный президент Украины Владимир Зеленский вместе с семьёй отправился на отдых в Турцию. Правда, сам политик вернётся на родину уже через пару дней. Сам он признался, что это его первые выходные за несколько месяцев.