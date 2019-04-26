СМИ сообщили о тайной встрече Зеленского и Гройсмана

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский и премьер страны Владимир Гройсман провели неформальную встречу. Как сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники, беседа прошла в офисе студии "Квартал 95".

При этом, что именно они обсуждали, не известно. Однако, по данным СМИ, Зеленский и Гройсман остались довольны встречей.

Ранее ЦИК Украины обнародовала окончательные итоги второго тура президентских выборов. Согласно последним данным, Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов.