"Роскосмос": На территории оборонного завода "Красмаш" горит склад холодильников

В "Роскосмосе" заявили, что на территории оборонно-промышленного завода "Красмаш" горит склад холодильников, а не объекты предприятия. Об этом руководитель пресс-службы предприятия Владимир Устименко сообщил РИА "Новости".

— На территории "Красмаша" расположен завод по производству холодильников "Бирюса", склад готовой продукции. На этом складе произошло возгорание, — заявил он.

Пожару присвоен четвёртый уровень сложности. Лайф ведёт прямую трансляцию с места.