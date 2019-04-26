"Роскосмос": На территории оборонного завода "Красмаш" горит склад холодильников

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"Роскосмос": На территории оборонного завода "Красмаш" горит склад холодильников

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Фото: Vk.com/Я живу [В] Красноярске

В "Роскосмосе" заявили, что на территории оборонно-промышленного завода "Красмаш" горит склад холодильников, а не объекты предприятия. Об этом руководитель пресс-службы предприятия Владимир Устименко сообщил РИА "Новости".

На территории "Красмаша" расположен завод по производству холодильников "Бирюса", склад готовой продукции. На этом складе произошло возгорание, — заявил он.

Пожару присвоен четвёртый уровень сложности. Лайф ведёт прямую трансляцию с места.

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