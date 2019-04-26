Лайфу стала известна предварительная причина пожара на территории "Красмаша"

Источник Лайфа в оперативных службах сообщил, что, предварительно, пожар на территории завода "Красмаш" в Красноярске начался из-за короткого замыкания. Из-за этого произошли несколько хлопков и последующее возгорание.

При этом информацию о двух погибших нашему порталу опровергли. По словам источника, обе кладовщицы, которых местные СМИ сочли погибшими, живы.

В региональном управлении МЧС сообщили, что пожару присвоили четвёртый ранг сложности. Частично обрушилась кровля. В "Роскосмосе" меж тем заявили, что на территории предприятия горит склад холодильников.