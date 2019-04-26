Ещё три взрыва прогремели в Шри-Ланке. Как сообщает портал Newsfirst, они произошли в городе Калмунай.

По данным СМИ, взрывы прогремели в районе, где силы службы безопасности проводили антитеррористическую операцию. По данным ряда СМИ, взрыв устроили смертники, когда силовики обнаружили их подпольное предприятие по производству бомб.

Как сообщал Лайф, в течение 21 апреля, в день католической Пасхи, в Шри-Ланке прогремела целая серия взрывов. Ответственность за теракты взяли на себя боевики ИГИЛ*.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда