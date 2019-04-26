Пресс-служба Зеленского раскрыла подробности "тайной" встречи с Гройсманом

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Пресс-служба Зеленского раскрыла подробности "тайной" встречи с Гройсманом

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Фото: © РИА "Новости"

Ранее издание "Украинская правда" сообщило о неформальной аудиенции премьер-министра и избранного президента Украины.

В пресс-службе избранного президента Украины Владимира Зеленского рассказали, что его встреча с премьер-министром Владимиром Гройсманом была неформальной: политики встречались с целью познакомиться, провести светскую беседу.

Целью было знакомство. Встреча была не очень длительная. Насколько я знаю, никаких переговоров о сотрудничестве не было. Это была, скорее, мировоззренческая беседа, — приводит слова Зеленского издание "theБабель".

Ранее представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков сообщал, что сотрудничество с Гройсманом после инаугурации вполне возможно.

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