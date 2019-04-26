СМИ: США не дали визу консультанту генсека ООН от России

Эксперт по химическому оружию должен был выступить в Совбезе и представить результаты анализа доклада миссии ОЗХО по инциденту в сирийской Думе.

Российский эксперт по химоружию Дмитрий Поклонский не смог выступить на заседании Совбеза ООН из-за отказа американского посольства в выдаче визы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в российских госструктурах.

Как уточняется, эксперт планировал представить анализ доклада миссии Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по инциденту в сирийском городе Думе, произошедшему 7 апреля 2018 года.

— Немотивированный отказ в выдаче визы, несмотря на строгое следование всем процессуальным предписаниям американской стороны при подаче документов, привёл к срыву важного мероприятия на площадке ООН, в ходе которого достоянием широкой общественности могли стать факты, нелицеприятные для западной коалиции во главе с США,— рассказал источник.

Как писал Лайф, ранее директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев в ходе брифинга в штаб-квартире ООН подтвердил постановочную съёмку химической атаки в Думе.