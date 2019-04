Дочь Алсу стала победительницей шоу "Голос. Дети"

В финале Микелла исполнила композицию Дианы Гурцкой "Ты здесь", которая и принесла ей викторию в конкурсе.

Дочь российской певицы Алсу 10-летняя Микелла Абрамова стала победительницей шестого сезона музыкального шоу "Голос. Дети" на Первом канале. Об этом сообщается на официальной странице проекта в "Твиттере".

За Микеллу, которая была подопечной Светланы Лободы, проголосовало 56,5% телезрителей. Кроме неё за победу боролись двое участников: Ержан Максим, наставником которого был Валерий Меладзе, и Валерий Кузаков, которого обучала Пелагея.

В финале Микелла исполнила сингл Эминема и Рианны Love the Way You Lie, а также песню Дианы Гурцкой "Ты здесь", которая и принесла ей победу. В заключение в качестве подарка зрителям она спела композицию Джуди Гарленд Somewhere Over the Rainbow.

В качестве награды победительнице вручили статуэтку, сертификат на запись первого сингла и один миллион рублей.

Тем временем доход, собранный в результате зрительского голосования, будет передан в благотворительные организации. Денежные средства будут направлены в фонд "Жизнь в движении", который оказывает материальную поддержку детям с ограниченными возможностями, а также в программу "Хочу ходить", которая включает в себя адаптацию детей-инвалидов.

Ранее Лайф писал, что дочь певицы Алсу исполнила песню Юлии Началовой "Герой не моего романа" и вышла в финал конкурса "Голос. Дети".