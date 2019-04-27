Власти Австралии намерены истребить 2 миллиона диких кошек

Отмечается, что французская киноактриса и певица Брижит Бардо написала открытое письмо с призывом прекратить "геноцид животных".

Правительство Австралии приняло решение убить два миллиона диких кошек к 2020 году. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что это составляет значительную часть от общего размера популяции свободно перемещающихся кошек в стране. По оценкам экспертов, всего диких кошек на солнечном континенте насчитывается от 2 до 6 миллионов.

Добавляется, что в северо-восточном штате Квинсленд за скальп дикой кошки предлагают денежное поощрение в размере 10 австралийских долларов (около 450 рублей. — Прим. Лайфа). Организация "Люди за этичное отношение к животным" (PETA) назвала такую практику "жестокой", отмечая, что "кошки не должны быть жертвами человеческого насилия".

В правительстве, которое приступило к массовым убийствам диких кошек ещё в 2015 году, объясняют своё решение тем, что животные представляют серьёзную угрозу для 27 видов грызунов, которые на сегодняшний день находятся на грани исчезновения.

— Дикие кошки представляют собой реальную и очень серьёзную угрозу для нашей экосистемы, — сказал глава комиссии по спасению редких видов животных Грегори Эндрюс в интервью газете Sydney Morning Herald.

Специальные отравляющие вещества изготавливаются неподалёку от города Перт. Яд помещают в колбаски, которые затем скидывают с воздуха. Отведав такое "лакомство", дикие кошки умирают в течение 15 минут.

Для того чтобы истребить большее количество кошек, их также ловят и отстреливают.

У решения правительства есть и противники. Так, Тим Доэрти, эколог по охране природы из Университета Дикина в Австралии, согласен с тем, что дикие кошки наносят "большой урон" редким видам животных страны, но считает, что "убийство кошки не обязательно спасёт жизнь птиц или млекопитающих".

Кроме того, французская киноактриса и певица Брижит Бардо написала открытое письмо с призывом прекратить "геноцид животных".

Ранее Лайф писал, что на остров Лорд-Хау в Австралии сбросят тонны крысиного яда из-за решения властей страны массово потравить крыс.