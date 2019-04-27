В Крыму запретят стройки во время курортного сезона

В Крыму на время туристического сезона запретят строительные работы. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на слова министра курортов и туризма республики Вадима Волченко.

— Определены зоны запрета на осуществление строительных работ на период курортного сезона. Запрет вводится с 1 июня по 30 сентября, — заявил он.

Отмечается, что данное решение было принято для того, чтобы обеспечить туристам комфортное пребывание на курорте. Крымским правительством уже было выпущено соответствующее распоряжение, где прописаны планы по подготовке полуострова к туристическому сезону.

Ранее Лайф писал, что стала известна средняя стоимость летнего отдыха в Крыму в 2019 году. В среднем поездка в республику обойдётся туристам примерно в 2,8 тысячи рублей в день.