Стала известна средняя стоимость летнего отдыха в Крыму в 2019 году

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Стала известна средняя стоимость летнего отдыха в Крыму в 2019 году

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Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Отдых в Крыму летом 2019 года в среднем обойдётся туристам примерно в 2,8 тысячи рублей в день. Об этом рассказал глава Комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

По его словам, полуостров является самым популярным курортом в стране и в настоящий момент остаётся лидером по объёму раннего бронирования авиабилетов среди туристов.

Спрос на отдых в Крыму есть до конца года. Средняя стоимость отдыха в Крыму составит 2,8 тысячи рублей в день. Стоимость зависит от комфортабельности номеров, питания и дополнительных услуг, — передаёт слова Черняка РИА "Новости".

Как писал Лайф, ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко отметил, что в 2019 году полуостров стал одним из самых популярных и доступных направлений для майского отдыха. Также ранее стало известно, что на территории Крыма планируют отменить национальный роуминг.

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