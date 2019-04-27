Путин рассказал о возможности расширения проекта "Сахалин-2"

Президент РФ во время выступления на международном форуме "Один пояс — один путь" в Пекине заявил, что Россия рассматривает возможность расширения проекта "Сахалин-2".

По словам главы государства, в 2018 году поставки российского СПГ за рубеж увеличились более чем на 70% — почти до 27 миллиардов кубических метров. И, как отметил Путин, в ближайшие 20 лет планируется довести данный показатель до 100 миллиардов.

— Будут построены новые заводы на севере России: "Ямал СПГ", "Арктик СПГ". Рассматривается возможность расширения "Сахалина-2", это крупный проект по сжижению газа на Дальнем Востоке Российской Федерации, — приводит слова Путина сайт Кремля.

Лайф писал, что ранее во время выступления на церемонии открытия форума "Один пояс — один путь" российский лидер Владимир Путин затронул тему борьбы с протекционизмом, одной из форм которого являются односторонние санкции.

Напомним, второй международный форум "Один пояс — один путь" проходит в Пекине 25–27 апреля, в нём принимают участие 37 лидеров государств и правительств.