Путин заявил, что нацпроекты будут иметь положительный эффект для Евразии

Реализация российских нацпроектов будет "иметь большой синергетический эффект" для Евразии. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме "Один пояс — один путь".

По словам главы государства, сейчас в России осуществляются масштабные нацпроекты, охватывающие ключевые направления для роста экономики. Прежде всего, как отмечает Путин, РФ вкладывает ресурсы в инфраструктурные программы.

— Речь идёт о сотнях миллиардов долларов инвестиций, — сказал президент.

Он также напомнил, что для того, чтобы укрепить связи между странами региона, необходимо развитие инфраструктуры в сфере транспорта, энергетики и телекоммуникаций.