Песков — об отдыхе президента: Он же Путин. Он не спит!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Лайфа, рассказал, как Владимир Путин справляется с безумным графиком.

— Чита, Владивосток, Пекин. Работа с утра и допоздна. Где и когда президент спит? — спросил корреспондент Лайфа у Пескова.

— Он же Путин. Он не спит! Он работает! — ответил представитель Кремля.

Напомним, что президент России в последние несколько дней находился в Пекине, где встретился с китайским лидером Си Цзиньпином. До этого глава государства посетил Читу, где принял участие в совещании по ликвидации последствий природных пожаров в Забайкальском крае, и направился во Владивосток для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.