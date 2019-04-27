На садовом участке в Уфе нашли тела пяти членов пропавшей семьи

Главным подозреваемым в убийстве является хозяин участка, но, как позднее выяснили правоохранители, мужчина покончил с собой.

Тела двух женщин и троих детей найдены на садовом участке в Орджоникидзевском районе Уфы. Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, участок принадлежит подозреваемому в убийстве.

По данным издания, подозреваемый — муж одной из женщин. Он покончил с собой.

Ранее сообщалось, что следователи в Башкирии начали расследование загадочного исчезновения семьи из пяти человек — 40-летней женщины с двумя маленькими детьми и её 22-летней дочери с внуком. Они долгое время числились без вести пропавшими. По версии следователей, подозреваемый убил всю семью, а тела спрятал.