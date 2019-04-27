СК завёл уголовное дело после крушения самолёта под Хабаровском

В авиакатастрофе погиб президент Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин.

Следственный комитет Росиии возбудил уголовное дело после крушения легкомоторного самолёта Як-18 в районе аэродрома Калинка под Хабаровском. Об этом сообщили в ведомстве.

Уголовное дело по факту крушения самолёта Як-18 возбуждено по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем смерть двух лиц.

Следователи проверяют несколько версий случившегося: ошибка пилота, технические неисправности воздушного судна и неблагоприятные погодные условия.

Ранее сообщалось, что на борту находились глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин и владелец судна Сергей Ланкин. Выживших в крушении нет.