"Гигарама" покажет Благодатный огонь в Иерусалиме

Отснятый материал будет доступен уже 7 мая 2019 года на сайте проекта и на Лайфе.

Специалисты "Гигарамы" отправились в Иерусалим, чтобы провести съёмку доставки Благодатного огня из храма Воскресения Христова в Москву к Пасхальному патриаршему богослужению в Храме Христа Спасителя. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

— Через веб-приложение любой пользователь сможет погрузиться в атмосферу храма Воскресения в Иерусалиме во время схождения Благодатного огня в канун Пасхи, проделать весь путь вместе с миссией по его доставке от Святой земли до России, почувствовать и понять, что значит для него одна из самых ярких христианских традиций, — говорится в сообщении.

Отснятый материал будет доступен 7 мая 2019 года на сайте "Гигарамы" и на Лайфе.

"Гигарама" — уникальный проект, в России никто сегодня не использует технологию гигапиксельной съёмки для освещения крупных мероприятий.

Так, ранее "Гигарама" опубликовала гигапиксельную съёмку с главного пепелища XXI века — собора Парижской Богоматери.