В ЛНР на поверхность подняты тела всех 17 погибших горняков

Спасатели подняли на поверхность тела всех 17 погибших горняков шахты "Схидкарбон" в ЛНР, где произошёл взрыв метана. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Трагедия на шахте «Схидкарбон» забрала жизни 17 шахтеров. Их тела уже подняты на поверхность. Уверен, что сегодня весь Донбасс, вся Россия сопереживает родственникам и близким погибших.— Леонид Пасечник (@glavalnr) 27 апреля 2019 г.
— Трагедия на шахте "Схидкарбон" забрала жизни 17 шахтёров, — написал Пасечник.
Указом главы ЛНР 29 апреля объявлено днем траура в связи с гибелью горняков.
Взрыв метана произошёл на глубине 150 метров, в результате чего 17 шахтёров "Схидкарбона" оказались заблокированы под землёй. Помогали в спасении людей российские спасатели.
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