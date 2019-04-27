В ЛНР на поверхность подняты тела всех 17 погибших горняков

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В ЛНР на поверхность подняты тела всех 17 погибших горняков

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Фото: © ВКонтакте / МЧС Луганской Народной Республики

Указом руководителя республики 29 апреля объявлено днем траура в связи с гибелью шахтёров.

Спасатели подняли на поверхность тела всех 17 погибших горняков шахты "Схидкарбон" в ЛНР, где произошёл взрыв метана. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Трагедия на шахте "Схидкарбон" забрала жизни 17 шахтёров, — написал Пасечник.

Указом главы ЛНР 29 апреля объявлено днем траура в связи с гибелью горняков.

Взрыв метана произошёл на глубине 150 метров, в результате чего 17 шахтёров "Схидкарбона" оказались заблокированы под землёй. Помогали в спасении людей российские спасатели.

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