Российский фанат Marvel установил флаг "Мстителей" на Эльбрусе — видео

Своё восхождение спортсмен посвятил скорому выходу на экраны фильма "Мстители 4: Финал".

Российский альпинист и фанат вселенной Marvel Андрей Зубенко в честь выхода фильма "Мстители 4: Финал" установил флаг "Мстителей" на Эльбрусе.

— Пока поднимался наверх, боялся одного: что, пока я здесь, внизу раскупят все билеты. А если серьёзно, мне просто хочется быть героем и каждый раз преодолевать себя, ставя новые цели перед собой, — передаёт "Лента.ру" слова спортсмена.

Известно, что во время восхождения Зубенко побил собственный рекорд скорости. Он поднялся на самую высокую горную вершину России всего за 4 часа 50 минут. Предыдущий его результат — 5 часов 20 минут.

Напомним, фильм "Мстители 4: Финал" покажут в кинотеатрах 29 апреля. В честь премьеры Кайли Дженнер устроила тематическую вечеринку.