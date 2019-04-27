СМИ: "Спартак" намерен расстаться с Глушаковым

Сообщается, что за преждевременное расторжение контракта клуб выплатит футболисту компенсацию в размере трёх миллионов евро.

Московский футбольный клуб "Спартак" покинет капитан команды Денис Глушаков. Об этом сообщает издание "Чемпионат".

Отмечается, что решение принято на совете директоров футбольного клуба. Уточняется, что руководство недовольно спортивными показателями футболиста.

Контракт Глушакова со "Спартаком" действует до лета 2020 года. Клуб намерен расторгнуть его, выплатив футболисту компенсацию в размере трёх миллионов евро.

Также уточняется, что "Спартак" может лишиться ещё одного игрока — защитника Дмитрия Комбарова. Но его уход из клуба пока под вопросом.

Ранее Лайф сообщал, что красно-белый коллектив покинули вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.