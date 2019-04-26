"Спартак" объявил об уходе руководства клуба после разгрома от "Арсенала"

Красно-белый коллектив покинули вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.

После поражения от тульского "Арсенала" со счётом 0:3 в "Спартаке" провели внеочередное заседание совета директоров. На нём главному тренеру Олегу Кононову выразили тотальную поддержку, однако без перемен в народной команде всё равно не обойдётся. Её покинут два члена руководящего состава: вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов. Как сообщает официальный сайт "Спартака", это случится до конца сезона.

В клубе признали, что ресурс, с помощью которого "Спартак" в 2017 году стал чемпионом страны, окончательно исчерпан и теперь в Тушино будут строить новую команду специально под Олега Кононова.

Глобальная задача — создать конкурентоспособный коллектив к 2022 году, когда "Спартак" будет праздновать столетний юбилей.

Напомним, накануне "Спартак" проиграл "Арсеналу" 0:3 и потерял математические шансы стать чемпионом в этом году. В активе красно-белых — 39 очков, они занимают пятое место в таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 15 баллов.