СМИ опубликовали последнее сообщение Началовой

За день до введения в искусственную кому певица отправила это послание своему пиар-директору.

Последнее аудиосообщение Юлии Началовой заслушали в программе "Привет, Андрей!" на канале "Россия 1". Певица отправила это послание своему пиар-директору Анне Исаевой за день до введения в искусственную кому. В нём артистка объясняла, что нужно сообщать журналистам о болезни.

— Аня, надо написать, что натёрла ножку от каблуков. Не надо упоминать суставы. Сустав там не вздулся. Просто натёрла ногу. Мне её подлечили профессионально. И исправь ошибки там, — уточняла в голосовом сообщении Началова.

Кроме того, певица просила помощницу исправить ошибки в новостях и предложила добавить информацию о других звёздах шоу-бизнеса, которые оказались на больничной койке.

— Скажи, такое время года. Авитаминоз. Скажи, чтобы они не занимались враньём, ахинеей, — отмечала артистка.

Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. За её жизнь до последнего боролись медики. Певицу похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Лайф опубликовал видео с церемонии прощания с исполнительницей. Последней волей Началовой стало окончательное решение вопроса с жильём, чтобы её дочь Вера не осталась без крыши над головой.