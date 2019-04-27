Синоптики рассказали о погоде в столице и Подмосковье на майские праздники

Жителей столицы и Подмосковья в первые майские праздники ожидает прохладная, по сравнению с концом апреля, погода. Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин 5-tv.ru.

Он отметил, что осадков 1 и 2 мая в Московском регионе не будет, однако 3 мая с большой вероятностью пройдут дожди рядом с Владимирской, Ярославской, Рязанской областями.

В конце выходных, 4 и 5 мая, погода окончательно испортится, но будет теплее.

Как сообщил Варакин, самая холодная погода будет в ночь с 30 апреля на 1 мая. На востоке и северо-востоке страны есть большая вероятность заморозков. В центральном районе Москвы температура останется выше ноля.

— 1 мая у нас будет погода как раз соответствовать концу апреля, даже не 1 мая, потому что у нас уже 30 апреля среднесуточная температура +10 должна быть, по наблюдениям за 140 лет, — рассказал специалист.

По этой причине, как объяснил Варакин, максимальная температура в Москве доходит только до 11–13 градусов и 10–14 в Подмосковье. Сначала будет теплее на юге и юго-западе, а затем хорошая погода дойдёт и до севера столицы.