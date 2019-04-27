Бывший парень Юлии Началовой хочет забрать полквартиры у её дочери

Виктор Началов, отец Юлии Началовой, сообщил в эфире программы "Привет, Андрей", что её бывший парень собирается отсудить себе половину квартиры в элитном жилом комплексе.

При этом Началов отметил, что, если дело попадёт в суд, то ответчиком будет 12-летняя дочь певицы Вера.

Квартиру купил бывший муж и отец дочери Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин в качестве подарка на свадьбу. В роскошных апартаментах так и не успели сделать ремонт — супруги развелись.

Певица решила перебраться в квартиру, когда начала встречаться с хоккеистом Александром Фроловым. Он сделал ремонт и купил мебель. Это, по словам его представителя, обошлось примерно в 1,5 миллиона долларов. Также хоккеист выделил Началовой 300 тысяч долларов на концерт в Кремле в обмен на расписку о фактическом выкупе доли в квартире. Вскоре пара рассталась.

Как считает отец певицы, Фролов должен пойти на переговоры с их семьёй для того, чтобы вся квартира досталась Вере.

Ранее СМИ опубликовали последнее сообщение Юлии Началовой.