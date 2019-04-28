Зеленский заявил о готовности к обсуждению условий сосуществования РФ и Украины

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Зеленский заявил о готовности к обсуждению условий сосуществования РФ и Украины

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Владимир Зеленский. Фото: © ВКонтакте / zelenskiy

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности обсуждать новые условия отношений с Россией.

По словам Зеленского, Киев готов к диалогу по поводу обмена гражданами по принципу "всех на всех". Он также сообщил, что надеется на "деэскалацию" России во время встречи в "нормандском формате".

Ранее Владимир Путин рассказал, что Москва готова к полному восстановлению отношений с Киевом, однако конечное решение будет зависеть от новой политики властей Украины.

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