Зеленский заявил о готовности к обсуждению условий сосуществования РФ и Украины

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности обсуждать новые условия отношений с Россией.

По словам Зеленского, Киев готов к диалогу по поводу обмена гражданами по принципу "всех на всех". Он также сообщил, что надеется на "деэскалацию" России во время встречи в "нормандском формате".

Ранее Владимир Путин рассказал, что Москва готова к полному восстановлению отношений с Киевом, однако конечное решение будет зависеть от новой политики властей Украины.