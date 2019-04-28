Патриарх Кирилл призвал всех православных верующих к любви к окружающим

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Патриарх Кирилл призвал всех православных верующих к любви к окружающим

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Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что любовь Иисуса Христа ко всему человечеству должна быть примером для всех верующих.

Обнимите любовью тех, кто рядом с вами, подарите им свою заботу и внимание. Пусть пасхальная радость никогда не покидает вас, чтобы при встрече с человеком мы помнили, что и ради него тоже воскрес Христос, — сказал Патриарх в своём традиционном пасхальном обращении.

Он также подчеркнул, что Пасха — "главный праздник христианского мира", а также символ победы жизни над смертью.

Лайф писал, что президент России Владимир Путин, а также председатель правительства Дмитрий Медведев с супругой присутствуют на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя.

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