Трамп обсудил с Абэ полное прекращение импорта нефти из Ирана

Помимо этого лидеры также обсудили иранские перспективы найти "более мирный" путь развития.

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ обсудил набор мер для полной остановки импорта иранской нефти. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что помимо "совместного желания" прекратить поставки нефтепродуктов из Ирана Абэ и Трамп также обсудили возможности для Тегерана найти "более мирный" путь развития.

На встрече обсуждалась ситуация вокруг КНДР и сохранения режима санкций, а также милитаризация Китаем спорных островов в Японском море.

Была затронута и экономическая повестка, в частности двусторонние пошлины на сельхозпродукцию и недавние заявления компании Toyota Motor Corp. о намерении увеличить инвестиции в свои заводы в США.

Отмечается, что Трамп в ходе встречи также выразил намерение посетить саммит G20, который пройдёт с 28 по 29 июня в Осаке.

Ранее Лайф рассказывал, что президент США Дональд Трамп планирует заключить торговую сделку с Японией в мае.