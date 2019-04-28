Трамп и Абэ поиграли в гольф в Национальном клубе США

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ поиграли в гольф в Национальном клубе американского лидера.

Трамп и Абэ провели несколько часов за игрой утром 27 апреля. Накануне, 26 апреля, в Белом доме состоялась их встреча, в ходе которой президент и премьер-министр обсудили ряд международных вопросов.

В частности, Трамп обсудил с Абэ полное прекращение импорта нефти из Ирана и ситуацию с санкциями против КНДР.