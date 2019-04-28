В Крыму ожидают роста потока туристов с Украины

В наступающем отпускном сезоне на курортах Крымского полуострова ожидается большое количество туристов с Украины. Об этом сообщил глава Комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

— Если в прошлом году полуостров посетило около миллиона украинских туристов, то в этом году, если следовать имеющейся динамике, планка в один миллион будет превышена, — приводит его слова РИА "Новости".

По его словам, основная предпосылка для этого — то, что полуостров является ближайшим курортом для украинцев. Ещё одной весомой причиной роста турпотока, по мнению Черняка, станет уход "враждебно настроенных к России и Крыму Петра Порошенко и его команды националистов".

Черняк отмечает, что за прошедшие пять лет с момента воссоединения полуострова с Россией украинцы восстановили все связи с Крымским регионом.

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