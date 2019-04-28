"Бессмертный полк" пройдёт в трёх городах Аргентины

В 2019 году акция "Бессмертный полк" пройдёт не только в столице Аргентины Буэнос-Айресе, но и в ещё двух городах: Мар-дель-Плата и Парана. Об этом сообщил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

— В этом году география "Бессмертного полка" будет расширена. Акция пройдёт не только в Буэнос-Айресе, но и в Мар-дель-Плате и Паране, — сказал он на 13-й конференции Координационного совета российских соотечественников в Аргентине.

Он также отметил, что в день проведения акции в Аргентине, 4 мая, к ней могут присоединиться и другие города. Помимо этого, 9 мая в Буэнос-Айресе пройдёт праздничный вечер, который впервые состоится в "СНГ-формате": с участием не только дипломатов из России и Белоруссии, но и других государств содружества, которые "наконец смогли договориться".

Ранее Лайф рассказывал, что в этом году акция "Бессмертный полк" впервые пройдёт на Аляске.