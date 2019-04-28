Пожарные ликвидировали открытое горение на складе "Магнита" под Воронежем

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Пожарные ликвидировали открытое горение на складе "Магнита" под Воронежем

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Фото: © ВКонтакте / МОЁ! Online. Все новости Воронежа

Пожарные службы ликвидировали открытое горение на складе розничной сети "Магнит" в Воронежской области. Об этом сообщается РИА "Новости" со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по региону.

Ликвидация открытого горения была в 08:00 (мск), — говорится в сообщении.

Напомним, пожар произошёл в 00:08 мск 28 апреля. Площадь возгорания составила около 42 тысяч квадратных метров. В 04:12 мск пожар был локализован. По словам замглавы Администрации Новоусманского района по строительству и ЖКХ Андрея Колыванова, на складе могла загореться проводка.

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